إحباط متبادل لمشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن سوريا

أخبار الآن| نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)

استخدمت روسيا حق النقض "فيتو"، الثلاثاء، ضد مشروع قرار أمريكي بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، فيما لم يتم تمرير مشروع قرار روسي ايضا بسبب تصويت بعض الأعضاء ضده، حيث اعترض 7 أعضاء على مشروع القرار الروسي.

ومن جانبها قالت المندوبة الأمريكية نيكي هيلي إنه يوم حزين لاستخدام روسيا "الفيتو" للمرة السادسة بشأن سوريا، مشيرة الى أن روسيا اختارت أن تحمي شخصية بشعة في سوريا على حد قولها.

وأضافت هيلي ان روسيا تعرقل أي تحرك في مجلس الأمن بشأن سوريا.

ووافقت 12 دولة على مشروع القرار الاميركي، في حين عارضته روسيا وبوليفيا، وامتنعت الصين عن التصويت.

وكان مشروع القرار يدعو الى انشاء "آلية تحقيق مستقلة تابعة للامم المتحدة" على ان تعمل لمدة سنة للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا. وهذا الفيتو هو الثاني عشر الذي تستخدمه روسيا في مجلس الامن بشأن الملف السوري منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011.

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