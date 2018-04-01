منع استخدام مركبات تحمل لوحات الإمارات في بريطانيا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (صحف)



أبلغ سفير الإمارات في لندن، سليمان المزروعي، بأنه تقرر منع استخدام سيارات عليها لوحات أرقام الدولة، على أي مركبة في بريطانيا، في أعقاب الاعتداء على سيارات خليجيين، فيما تم إلزام الطلبة الإماراتيين في لندن بإرجاع مركباتهم إلى الدولة.



وكان شاب إماراتي تعرَّض، الأسبوع الماضي، لاعتداء غير مفهوم الدوافع، خلال وجوده في لندن، إذ باغته شخص كان يحاول تدوين عبارات باللغة الإنجليزية على مركبته، بالتهديد بالقتل، مستخدماً اللغة العربية، دون أن يصرِّح بدوافعه من وراء ذلك، فيما قبضت الشرطة اللندنية على المعتدي،

بعدما تمكَّن المواطن من محاصرته، بمساعدة شابين لبنانيين، حضرا إلى موقع الاعتداء، ومنعا المعتدي من الهرب، وكشفت وسائل إعلام بريطانية أن المعتدي يواجه تهم الاعتداء بالضرب، وإحداث أضرار لدوافع عنصرية، وحيازة مخدّر من الدرجة الثانية.

وقال المزروعي إن “الملحقية الشرطية للدولة، في المملكة المتحدة، ارتأت أن من إجراءات السلامة في الظروف الحالية، عدم استخدام سيارات عليها لوحات أرقام إمارات الدولة، تجنباً لجذب الانتباه غير المرغوب فيه”، مضيفاً أنه “تم التعميم على الطلبة بإرجاع سياراتهم، التي تحمل أرقام الدولة”.



وأكد السفير لصحيفة “الإمارات اليوم”، أن “سفارة الدولة تعطي أولوية قصوى، للحفاظ على سلامة المواطنين، الذين يزورون بريطانيا، والمبتعثين الذين يدرسون”، مشدداً على أن “الملحقيات التابعة للسفارة تتابع، باستمرار، أوضاع المبتعثين التابعين لها من نواحي الأداء الأكاديمي والسلوك العام، بما يضمن نجاحهم وسلامتهم، حتى يكونوا سفراء مميّزين لبلدهم”، ولفت إلى أن “السفارة تتابع، عبر الملحقية الشرطية، قضية الاعتداء على الطالب عبدالله الحوسني”، مشيراً إلى أن “شرطة لندن اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المعتدي”.



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