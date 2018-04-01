مقتل قائد في تنظيم داعش شمال غرب تونس

أخبار الآن | تونس - (وكالات)

قتلت قوات مكافحة الإرهاب في الحرس الوطني التونسي قائدا في تنظيم داعش المتشدد ، وأحبطت عملية تسلل لمسلحين شمال غربي البلاد.

كما طوق الحرس الوطني التونسي مكان العملية بالتنسيق مع وحدات الجيش، أسفرت عن مصادر أسلحة وذخائر ومبالغ مالية.

وشرعت في عملية تمشيط لتعقب بقية أفراد الخلية.

وذكر بيان الوزارة أن "قوات مكافحة الإرهاب في الحرس الوطني أحبطت محاولة تسلل مجموعة من الإرهابيين باتجاه أحد التجمعات السكنية القريبة من سفح جبل السلوم من معتمدية حاسي الفريد وتحديدا بدوار الرُقبة".

وأضاف أن القوات تمكنت من "قتل عنصر إرهابي قيادي (في انتظار تحديد هويته بعد القيام بالتحليل الجيني)، وأصابت آخرين إصابات مباشرة".



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