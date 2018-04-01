النظام السوري يستعيد معظم الغوطة الشرقية

أخبار الآن | ريف دمشق - سوريا - (وكالات)

أعلنت قوات النظام السوري، مساء السبت، السيطرة على حي جوبر وبلدات القطاع الأوسط في غوطة العاصمة السورية دمشق، وتوعّدت مدينة دوما التي ما زالت تحت سيطرة "جيش الإسلام" المعارض.

ويرى محللون أن قوات النظام سرّعت عمليات التهجير من القطاع الأوسط، في محاولة منها لحسم ملف الغوطة الشرقية، قبيل زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء المقبل إلى تركيا، للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين طهران وموسكو وأنقره بشأن سوريةا

وجاء إعلان السيطرة بعد خروج الدفعة الثامنة والأخيرة من مهجّري القطاع الأوسط بالغوطة الشرقية باتجاه إدلب في الشمال السوري.

وكان "فيلق الرحمن" التابع لـ"الجيش السوري الحر" وروسيا قد توصّلا إلى اتفاق يقضي بخروج من يرغب من المقاتلين والمدنيين من مدن وبلدات عربين وعين ترما وزملكا ومدينة عربين وحي جوبر باتجاه إدلب.



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