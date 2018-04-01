إتفاق لنقل جرحى المعارضة السورية من دوما إلى الشمال

أخبار الآن | ريف دمشق - سوريا - (رويترز)

قالت مصادر محلية إن اتفاقا جرى بين مسلحي المعارضة السورية والجانب الروسي في آخر جيب بالغوطة لنقل المصابين إلى شمال سوريا، ونقلت رويترز عن المصادر قولها إن اللجنة التفاوضية التي تضم كلا من القيادات المدنية وممثلي جماعة جيش الإسلام التي تسيطر على دوما هي التيتوصلت لهذا الاتفاق.

وأعلن النظام السوري السبت استعادة السيطرة على معظم مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق وان قواته تواصل العمليات العسكرية في دوما آخر معقل للمعارضة بالمنطقة، وغادرت آخر مجموعة من المقاتلين وعائلاتهم جوبر وزملكا وعربين وعين ترما.

ومع إخلاء تلك البلدات وتهجير سكانها، بات النظام السوري يسيطر على 95 في المئة من مساحة الغوطة الشرقية، منذ بدئه هجوماً عنيفاً عليها في 18 فبراير، تسبب بقتل أكثر من 1600 مدني وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقال النظام إن العمليات العسكرية في ضواحي مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة جماعة جيش الإسلام، مستمرة. ولا يزال هناك عشرات آلاف المدنيين في المدينة..

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