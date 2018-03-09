محادثات اليوم الاخير لولي العهد السعودي ببريطانيا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

تتركز محادثاتُ اليوم الأخير من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بريطانيا، على مِلفي الدفاع والأمن، إذ يلتقي وزيرَ الدفاع البريطاني غافِن وليامسون. Gavin Williamson.

وكانت السعودية وبريطانيا قد حددتا هدفا لحجم التبادل التجاري والاستثمار، يبلغ 65 مليار جنيه استرليني في الأعوام المقبلة، مع تطلع ِ لندن لأسواق جديدة لقطاع خدماتها بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

لكن يظل للدفاع والأمن أهمية خاصة، لا سيما وأن بريطانيا تحدثت مراراً وعلى لسان عدة مسؤولين وآخرهم رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال لقائها الأربعاء بالأمير محمد بن سلمان، عن الدور الذي لعبه تبادل المعلومات المخابراتية مع السعودية في إنقاذ أراوح بريطانيين.

ومن المتوقع أن يتطرق اجتماع اليوم الجمعة إلى مسألة بيع أسلحة، لا سيما مقاتلات تايفون.

يذكر أن زيارة الأمير محمد بن سلمان التي بدأت الأربعاء إلى بريطانيا حيث التقى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لاقت ترحيباً بريطانياً واسعاً.

وقد تم خلال الزيارة التي تنتهي اليوم الجمعة، توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وغيرها.

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأربعاء جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جرى فيها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، حيث تم بحث الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

وأكد ولي العهد السعودي أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة القطاعات، هذا وقد تناولت المباحثات أيضا الملفات الساخنة في المنطقة العربية

وأعلن مكتب رئيسة وزراء بريطانيا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتيريزا ماي اتفقا الأربعاء على أهمية مواجهة تدخلات_إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة.

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