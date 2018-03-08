83 قتيلا في قصف مكثف على الغوطة الشرقية المحاصرة

أخبار الآن | ريف دمشق - سوريا - (وكالات)

سقط عشرات القتلى والجرحى، يوم الاربعاء, جراء استمرار التصعيد العسكري على عدة مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, في ظل اتهامات من المعارضة للقوات النظامية باستهداف مدينتي سقبا و حمورية بغاز الكلور, ماادى الى حدوث حالات اختناق.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عشرات المدنيين أصيبوا بحالات اختناق معظمهم من الأطفال والنساء جراء قصف من قوات النظام بغاز الكلور السام على مدينة سقبا وبلدة حمورية في الغوطة.

وسبق ان اتهمت مصادر معارصة الاثنين الماضي قوات النظام باستهداف بلدة حمورية "بغاز سام", مما اسفر عن حدوث "حالات اختناق". واتهمت المعارضة السورية قوات النظام بشن هجمات كيماوية على مناطق بالغوطة, تلا ذلك اعلان مصادر دبلوماسية بأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدأت تحقيقاً في هذه الهجمات.

واشارت المصادر الى ان قتلى وجرحى في صفوف المدنيين سقطوا جراء قصف بالصواريخ والقنابل استهدفت مناطق زملكا كفربطنا وبيت سوى حرستا ومديرا وعربين وحمورية وسقبا وجسرين ومسرابا ودوما بالغوطة.

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, حملة قصف مكثفة تشنها قوات النظام على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات,الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين .





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