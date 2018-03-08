فرنسا تهدد بالرد اذا ثبت استخدام اسلحة كيماوية في سوريا

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن بلاده سترد إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية في سوريا أدت إلى سقوط قتلى. ودعا لودريان روسيا وإيران إلى استخدام نفوذهما للضغط على النظام السوري لاحترام قرار الهدنة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

ودعت باريس في الأسابيع الأخيرة إلى احترام اتفاق وقف إطلاق في سوريا للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في الغوطة الشرقية.

وكان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، قد أكد نهاية الشهر الماضي، أن الغرب لن يبقى مكتوف الأيدي أمام استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، متوعدا بشن غارات ضد النظام السوري إذا اكتشف تورطه في ذلك.

وأعلن جونسون، في كلمة ألقاها في مجلس العموم البريطاني عن إمكانية شن "غارات محددة" على النظام السوري إذا حصلت لندن على أدلة مقنعة على استمرار النظام أو داعميه" في استخدام الأسلحة الكيميائية.

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