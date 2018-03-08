"طرق دبي" تحتفي بموظفاتها في اليوم العالمي للمرأة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكد سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى برعاية ودعم كبيرين من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حيث مكنتها القيادة الرشيدة من القيام بدورها في عملية بناء الدولة والمجتمع، وأولتها جل اهتمامها لتطوير قدراتها لتمارس دورها الفعال في نهضة الإمارات.

وتقدم الطاير في كلمته خلال الحفل الذي أقامته هيئة الطرق والمواصلات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، بالتهنئة لسمو الشيخة فاطمة بن مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، كما تقدم بالتهنئة للموظفات في الهيئة، مؤكداً أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يعد فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة على مختلف الاصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وقال: انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة، أولت هيئة الطرق والمواصلات المرأة اهتماما خاصا وحرصت على تهيئة الظروف المناسبة كافة لإتاحة المجال أمامها لتولي مناصب قيادية مهمه، لتساهم إلى جانب الرجال في تحقيق نجاحات الهيئة ودفع عجلة التطور فيها، مشيراً إلى أن عدد الموظفات في الهيئة يزيد على 700 موظفة، يشكلن 21% من إجمالي عدد الموظفين، وتبلغ نسبة الموظفات اللواتي يشغلن مناصب قيادية وتخصصية 35%، مؤكداً حرص الهيئة على توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة، حيث شكلت في بداية تأسيسها، لجنة نسائية تُعنى بتفعيل دور المرأة العاملة في الهيئة والمجتمع، وتنظيم الدورات والندوات النسائية في مختلف المجالات، وتقديم الدعم والمساندة للنساء العاملات بالهيئة، كما أنشأت الهيئة حضانة خاصة لأبناء موظفات الهيئة، ونادياً صحياً مزوداً بمختلف الأدوات الرياضية لتشجيع النساء على ممارسة الرياضة.

وفي ختام الحفل قام سعادة مطر الطاير بتكريم الموظفات الموهوبات المتطوعات في فعاليات الهيئة، ثم قام مع الموظفات بقطع قالب الكعكة والتقاط الصور التذكارية.

من جانبها أعلنت اللجنة النسائية في الهيئة عن مبادرة الفحص مجاني لسرطان الثدي للموظفات مرتين في السنة بالتعاون مع المستشفى الدولي الحديث، واستضافة استشارية نفسية متخصصة لمعالجة الضغوطات التي تمر بها المرأة الموظفة والحالات النفسية التي قد تعيق عملها من خلال جلسات فردية مجانية ضمن جدول مواعيد مأخوذة مسبقا في مقر اللجنة النسائية بالتعاون مع مستشفى برايم.

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