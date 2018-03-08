تأجيل القمة العربية المقررة بالرياض إلى أبريل

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، أحمد قطان، الأربعاء، إن السعودية أرجأت القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الرياض من موعدها الأصلي في أواخر مارس إلى شهر أبريل نظرا لتضارب الموعد الأصلي مع الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف الوزير السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بعدما رأس اجتماعا للجامعة، أن الدول العربية ستسعى إلى منع إسرائيل من الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي في العام المقبل. والحصول على مقعد بالمجلس المؤلف من 15 بلدا يحتاج موافقة أغلبية الثلثين بالجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 بلدا.

الى ذلك، طالب القطان بإنهاء الأزمة السورية عبر الحل السياسي الذي ينص على هيئة انتقالية للحكم وإقرار دستور جديد وإقامة انتخابات لاختبار رئيس يختاره الشعب السوري حسب رؤيته.

وعلى صعيد الوضع في اليمن، شدد قطان على أن دول التحالف تبذل جهودا للحفاظ على وحدة الشعب اليمنى وفقا للمبادرة الخليجية، وركز على ضرورة تخلى المليشيات الحوثية الموالية لإيران وتسليمه للحكومة الشرعية.

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