الصليب الأحمر: تأجيل دخول قافلة مساعدات للغوطة الشرقية

أخبار الآن | جنيف - سويسرا ( رويترز )



قالت اللجنةُُ الدولية للصليب الأحمر إن قافلةَ المساعداتِ المُنتظرِ دخولها للغوطة الشرقية المُحاصرة في سوريا اليوم الخميس تأجلت.

وكانت قافلة ٌمساعداتٍ وصلت للمنطقةِ القريبة من دمشق يوم الاثنين لكن لم يتسنَ تفريغُها بالكامل في حين استبعدَ مسؤولون من النظام السوري معظمَ الإمداداتِ الطبية منها.

وطالبت الأمم المتحدة الحكومة بالالتزامِ بوقفِ إطلاق النار يوم الخميس للسماحِِ بدخول مزيدٍ من المساعدات.

إلى ذلك أعرب مجلس الأمن الدولي الأربعاء 6 مارس/ آذار عن قلقه من الوضع الإنساني في سوريا، داعيا للوقف الفوري لإطلاق النار تنفيذا لقراراه.

وأعرب الرئيس الحالي، المبعوث الهولندي لدى الأمم المتحدة، كاريل فان أوستيروم، عن قلق المجلس تجاه الوضع الإنساني في سوريا. وقال أوستيروم إن أعضاء المجلس ناقشوا الهدنة في سوريا، ودعا المجلس إلى تنفيذ قرار وقف إطلاق النار رقم 2401.

وأدان مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسو ديلاتر، الانتهاك الكلي للقرار 2401، وقال:"هذا غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف. وأصدر مجلس الأمن الشهر الماضي قرارا رقم 2401 دعا فيه لوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما.

وقال مركز المصالحة الروسي، اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار، إن الوضع في الغوطة الشرقية مازال متوترا. وأوضح المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أنه تم تسجيل 6 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الوضع ما زال متوترا.





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