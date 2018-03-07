ولي العهد السعودي يصل المملكة المتحدة في زيارة رسمية

أخبار الآن | لندن - المملكة المتحدة (وكالات)

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر باكنغهام الأربعاء.

واستعرضت الملكة مع ولي العهد العلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي تجمع الشعبين، بينما أقيمت مأدبة غداء استقبالاً للأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد وصل إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، استجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية.

وكان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، على رأس مستقبلي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله الى العاصمة لندن.

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