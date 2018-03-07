وزراء الخارجية العرب: تدخلات إيران تثير الغضب

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

أعلن ​وزراء الخارجية العرب​ في بيان ختامي بعد اجتماعهم، أن هناكَ مشاورات تجري لتحديدِ موعد جديد للقمة العربية الشهر المقبل، مشددينَ على أن التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية أصبحت تثير الغضب.

كما عبر البيان الختامي عن استهجان مواقفِ بعض الدول العربية المدافعة عن إيران والّتي لا تُدين دورها المخرب ولفت البيان إلى أن السعودية تتعرض لاعتداءات سافرة من صواريخ باليستية تزودها إيران لميليشيا الحوثي.

حذر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط اليوم من أن الوضع العربي إجمالا يواجه أزمات ضاغطة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة لأبو الغيط لدى افتتاح الدورة الـ 149 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمقر الجامعة بمشاركة وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود.

وعلق أيضا على الأزمة السورية بتطوراتها الأخيرة المؤسفة وماتمثله من جرح مستمر وغائر في قلب الأمة مبينا أن الاجماع العربي مازال منعقدا على الحل السياسي للخروج من الأزمة.

وعقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعها السابع اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وتشمل اللجنة دول "البحرين، السعودية، مصر، الإمارات"، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

اقرأ أيضا:

قائد بالحرس الثوري: إنتاج إيران من الصواريخ زاد ثلاثة أمثال