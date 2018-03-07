مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول سوريا اليوم

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بشأن استمرار خرق الهدنة المعلنة وتواصل الغارات على الغوطة الشرقية، وفشل إيصال حمولات إغاثية جراء القصف المستمر.

وتأتي الجلسة استجابة لدعوة مشتركة قدمتها كل من فرنسا وبريطانيا اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطات كل من المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستفان دي ميستورا وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 الذي طالب بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما.

كما تتزامن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن مع يتواصل نزيف المدنيين في الغوطة الشرقية بغارات طيران النظام السوري وحليفته روسيا، وتواصل سقوط القتلى من المدنيين، لإضافة إلى فشل عملية الإغاثة حيث انسحبت القافلة الأممية دون أن تستكمل إفراغ حمولتها يوم أمس جراء القصف المستمر.

يذكر أن الغوطة هي آخر معقل للمعارضة قرب دمشق، وهي إحدى مناطق خفض التوتر التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات 'أستانا' عام 2017، ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة الاثنين المقبل للاستماع لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تنفيذ القرار رقم 2401 بشأن الهدنة في سوريا.

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