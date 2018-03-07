لماذا يجلب فلول داعش الدمار أينما حلوا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تحليل)

هناك مؤشرات على أن كل ما تبقى وراء جماعة أبو بكر البغدادي ينهار بسرعة. بعد الهزيمة العسكرية المدوية وانهيار ما يسمى بالخلافة، تردد أن البغدادي هرب من العراق إلى سوريا في سيارة أجرة صفراء.

الآن، تقول مصادر محلية إن آخر فلول داعش يحاولون الفرار في حالة من الذعر. أينما ذهبوا، يبدو أن الغارات الجوية تتبعهم.

انه اندفاع جنوني بين بقايا داعش. الانضباط التنظيمي قد انهار منذ فترة طويلة،كل فرد من أفراد داعش المتبقين يحاول إنقاذ حياته. وهم ينفقون مبالغ ضخمة من المال للمهربين وشبكات أخرى تحت الأرض لنقلهم من سوريا والعراق.

ومع ازدياد عدد الهاربين، يزداد استهداف المتبقين من أفراد التنظيم على نحو أكثر دقة، وقد يكون ذلك بسبب أن الهاربين من داعش هم من يقومون بتقديم معلومات عنه، وتضييق دائرة البغدادي وفريقه الأقرب.

الأماكن التي يمكن لأفراد داعش الفرار اليها محصورة، ويبدو أن الزيادة في عدد الضربات الجوية على الجانب الشرقي لنهر الفرات له علاقة بهروب مقاتلي التنظيم.

هروب المقاتلين الأجانب من المعارك جلب الدمار للتنظيم بسبب ايديولجيتهم. والآن، حتى وهم يلتقطون أنفاسهم الأخيرة، فهم يزيدون من معاناة السوريين كلما حاولوا الهرب.

اقرأ أيضا:

هؤلاء قادة القاعدة الملاحقون مع داعش في العراق