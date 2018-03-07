زيد بن رعد: وجود مقاتلين بالغوطة لا يبرر وحشية الهجمات

أخبار الآن | جنيف - سويسرا - (رويترز)



رفض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن الحسين في كلمة اليوم الأربعاء شراسة هجوم النظام السوري على الغوطة واصفة إياه بالوحشي.



وقال رعد إن استهداف بضع مئات من مقاتلي المعارضة لا يمكن أن يكون مبررا للهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري في منطقة الغوطة الشرقية.



اتهم المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة النظام السوري، الأربعاء، بالتخطيط لما يشبه نهاية العالم في بلاده، مضيفا أن النزاع دخل مرحلة رعب جديدة.



وقال زيد رعد الحسين خلال عرضه تقريره السنوي في جنيف هذا الشهر، قال ان الأمين العام للأمم المتحدة وصف الغوطة الشرقية بأنها جحيم على الأرض.



وأطلقت قوات النظام حملة عسكرية ضارية على الغوطة الشرقية لدمشق في 18 فبراير الماضي، بدأت بقصف جوي ومدفعي كثيف للغاية، أدى إلى سقوط أكثر من 800 قتيل بينهم 177 طفلا.

ويرى خبراء أن قوات النظام اتخذت قبل نحو شهر قرارا بإنهاء وجود المعارضة بالغوطة الشرقية، التي تعد آخر معاقلها قرب العاصمة السورية، لكن هذا القرار قوبل برفض غربي مما أدى إلى قرار وقف إطلاق النار في عموم سوريا، رغم فشله على أرض الواقع.

وتخضع الغوطة الشرقية، التي يقطنها قرابة 400 ألف شخص، لحصار خانق منذ 2013، بعد أن أصبحت أحد معاقل المعارضة قرب دمشق.

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