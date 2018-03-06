39 عدد قتلى الطائرة الروسية المنكوبة في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن وزارة الدفاع رفعت عدد قتلى طائرة النقل العسكرية الروسية التي سقطت في سوريا الثلاثاء إلى 39 شخصا من 32.

وذكرت الوكالة أن جميع من كانوا على متن الطائرة عسكريون روس مضيفة أن الوزارة تدرس كل الأسباب المحتملة لتحطمها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "وفق المعطيات الأخيرة، كان هناك 33 راكبا و6 من أعضاء الطاقم على متن الطائرة المنكوبة أثناء هبوطها في مطار حميميم، جميعهم من القوات المسلحة الروسية".

وأكدت الوزارة أنه لم يكن هناك تسجيل لإطلاق نار على الطائرة، وتقوم لجنة وزارة الدفاع بدراسة جميع الاحتمالات الممكنة لما حدث. وذكرت المعلومات الأولية أن سبب الحادث قد يكون عطلا فنيا.

وأوضحت الوزارة "وفقا للتقرير القادم من الموقع، لم يكن هناك تأثير بإطلاق ناري على الطائرة"، مؤكدة أن "لجنة وزارة الدفاع الروسية ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث".

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الإتحاد للبرلمان الروسي، فيكتور بونداريف الثلاثاء، أن طائرة "آن-26" المنكوبة في سوريا خضعت للفحص قبل الرحلة، كما هو الحال دائما.

وقال السيناتور: "من خلال تجربتي أستطيع أن أقول أن طائرة "آن-26" هي طائرة نقل عسكرية موثوق بها. لديها خصائص تقنية ممتازة. وقبل الإقلاع يجب عليها الخضوع للفحص".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "يوم 6 آذار/ مارس في الساعة 3 من بعد الظهر بتوقيت موسكو تحطمت الطائرة" مشيرة إلى أن سبب التحطم وفقا للمعلومات الأولية قد يكون عطلا فنيا.

وأشارت الوزارة إلى أن طائرة "آن-26" اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ 500 متر.



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