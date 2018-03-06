الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي بالأزهر بعد ترميمه

أخبار الآن | القاهرة - مصر (متابعات)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جامع الأزهر الشريف في إطار افتتاحه بعد انتهاء أعمال الترميم.

تطوير الجامع الأزهر تم بمنحة من ملك السعودية الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، واستغرق أكثر من 3 سنوات، إذ تعد عملية ترميمه من أكبر وأوسع عمليات التطوير، التي شهدها الجامع الأزهر على مر تاريخه منذ ألف عام.

واشتملت عملية التطوير تغيير وتحديث البنية التحتية للجامع الأزهر بشكل كامل، بما في ذلك الأرضيات والفرش وشبكات الإضاءة والمياه والصرف والإطفاء والتهوية والصوت، وذلك وفقا لأحدث المعايير العالمية، وبخامات تماثل المستخدمة في الحرم المكي.

وتميزت عملية الترميم الجديدة بمراعاة الطبيعة الأثرية للجامع الأزهر، حيث تمت كافة الخطوات تحت الإشراف الكامل لوزارة الآثار، كما جرى توثيق جميع مراحل الترميم.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي صلاة تحية المسجد داخل الجامع الأزهر.

كما استمع الرئيس والأمير إلى عرض تفصيلي عن الجامع الأزهر ومنطقة الأزهر من وزير الآثار.

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