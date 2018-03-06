الأمير محمد بن سلمان: نحارب الإرهاب من أجل الاستقرار

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أهمية الدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرّف من أجل بناء الاستقرار في الشرق الأوسط.

وزير الدفاع السعودي أكد في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية أن: "المتطرفون والإرهابيون يشتركون في تبني العمل على أجندة خاصة بهم، ما يعني ضرورة التعاون للقضاء على التطرف ونشر الإسلام المعتدل".

ولي العهد السعودي أشار إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة سيكون له أثر إيجابي على باقي دول المنطقة، وبالتالي المساهمة في القضاء على التطرف.

كما تطرق إلى التعاون الوثيق بين الرياض ووكالات المخابرات البريطانية، مؤكدا أنه سيساعد في منع المزيد من الهجمات الإرهابية.

وشدد الأمير أيضا على دعم بريطانيا للمملكة، وذلك بشأن المخاوف من الدور الإيراني المزعزع للأمن الإقليمي.

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون كان قد أكد الأسبوع الماضي أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين في مواجهة مقاتلي داعش، وكثقل دبلوماسي موازن لنفوذ إيران في الشرق الأوسط.

معنا من الرياض د.حمدان الشهري اكاديمي ومحلل سياسي

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