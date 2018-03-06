ألف طفل قتلوا في سوريا منذ بداية العام

أخبار الآن | جنيف - سويسرا (وكالات)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، إن ألف طفل على الأقل قتلوا جراء الحرب الدائرة في سوريا، منذ بداية عام 2018.

وتحدثت تقارير سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 170 طفلا، منذ إطلاق قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية هجومهم على الغوطة الشرقية المحاصرة، منذ 18 فبراير الجاري حتى الاثنين.

والاثنين قتل 7 أطفال من أصل 80 مدنيا، لقوا مصرعهم جراء الغارات السورية على الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق.

ومع ازدياد حدة القصف في سوريا، أصدرت اليونيسيف في فبراير الماضي "بيانا بلا كلمات"، احتاجا على ما يتعرض له أطفال الغوطة الشرقية.

وفي السياق ذاته، تظهر أرقام المرصد أن 30 طفلا سوريا قتلوا بنيران القوات التركية في منطقة عفرين، التي أطلقت أنقرة بها عملية عسكرية تستهدف القوات الكردية في يناير الماضي.

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