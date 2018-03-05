عملية عسكرية واسعة لتحرير رازح في صعدة



أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)

بإسناد من التحالف العربي، أطلقت قوات الجيش الوطني اليمني بمحافظة صعدة عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية رازح شمالي غرب المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال أركان حرب اللواء السابع حرس العقيد حمود بن هشام في تصريح لـ (سبتمبر نت) "بأن العملية العسكرية الواسعة لتحرير مديرية رازح من الميليشيا انطلقت الأحد بمشاركة اللوائيين السادس والسابع حرس حدود، وبإسناد من قوات

التحالف العربي".وأضاف "أن هذه العملية تأتي بعد ان كانت قوات الجيش قد استعادت السيطرة مؤخرا على عدد من المرتفعات والمواقع الاستراتيجية في أطراف رازح والتي أبرزها جبل حجلا والأزهور"

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