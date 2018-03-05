زعيم كوريا الشمالية يلتقي مبعوثي كوريا الجنوبية

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (وكالات)

أعلن مسؤول بقصر الرئاسة في سول أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أقام مأدبة عشاء على شرف استقبال مبعوثي الرئيس الكوري الجنوبي الخاصين إلى بيونغ يانغ.

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الزعيم الشمالي الشاب مع مسؤولين من كوريا الجنوبية مذ توليه مقاليد الحكم في بلاده نهاية عام 2011م.

وقال الناطق الرسمي باسم البيت الأزرق في بيان صحافي إن الوفد الجنوبي الخاص حاليا باستضافة زعيم كوريا الشمالية.

ووصل الوفد الجنوبي إلى بيونغ يانغ بعد ساعة من إقلاع طائرته الخاصة من قاعدة سيئول الجوية.

ومن المقرر أن ينهي الوفد جدول أعمال زيارته في بيونغ يانغ والعودة إلى سول يوم غد الثلاثاء، بحسب البيت الأزرق.

ويضم الوفد الكوري الجنوبي إلى جانب تشونغ أو يونغ رئيس مكتب الأمن القومي بالبيت الأزرق، رئيس جهاز الاستخبارات القومي سوه هون.

ويعكس اللقاء مع الوفد الجنوبي -بحسب المراقبين- رغبة الزعيم الشمالي في تحسين علاقات بلاده مع كوريا الجنوبية.

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