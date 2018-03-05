الغوطة.. خراب ودمار وثقته الأقمار الصناعية

أخبار الآن | دمشق- سوريا (وكالات)

نشر معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث صوراً بالأقمار الصناعية للغوطة قبل وبعد الحملة الجوية الأخيرة، التي يقوم بها النظام وحلفاؤه.

وأظهرت الصور حجم الدمار الذي لحق بـ حرستا و دوما وزملكا وغيرها من أحياء وبلدات الغوطة التي شهدت أدمى أيامها خلال الأسبوع المنصرم، حيث ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 600 قتيل، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد.

في حين شهد هذا الجيب السوري القريب من دمشق نزوح مئات العائلات، إذ قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما بين 300 و400 أسرة يرجح أن يكون عدد أفرادها بالآلاف فرت من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام منذ يوم السبت.

وأضاف المرصد أن القصف المدفعي والجوي من قبل النظام السوري أودى بحياة 659 شخصاً في الغوطة الشرقية منذ 18 فبراير شباط، بينما قتل 27 في قصف المعارضة لدمشق.

إلى ذلك قتل ما لا يقل عن 14 مدنيا في غارات جديدة نفذتها قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة، مع تحقيقها تقدما في آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.

وقال المرصد أن الضربات الجوية استهدفت ليل الاحد وباكرا صباح الاثنين عددا من بلدات الغوطة الشرقية، موضحا أنه "في الحمورية قتل عشرة اشخاص في قصف جديد بالبراميل المتفجرة قبيل وبعد منتصف الليل".

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