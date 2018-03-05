اتفاقيات سعودية مصرية للاستثمار ضمن مشروع "نيوم"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

ضمن مشروع "نيوم" الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان، في 24 أكتوبر 2017، وقعت السعودية مع مصر اليوم اتفاقيات استثمار لتطوير أراض مصرية جنوب سيناء..

في إطار زيارة يقوم بها حاليا إلى القاهرة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقعت السعودية مع مصر، اتفاقية استثمار لتطوير أراض مصرية جنوب سيناء، لتكون ضمن مشروع "نيوم"، في أقصى شمال غربي السعودية.

وتعد اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الطرفين متفرعة عن اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي المصري المشترك، وبموجبها، سيتم تأسيس صندوق مشترك بالمناصفة تزيد قيمته عن 10 مليارات دولار، على أن تكون حصة المصريين من خلال الأراضي المؤجرة على المدى الطويل، والتي ستكون الجانب المصري من مشروع نيوم.

وكذلك وقعت اتفاقية بيئية هي عبارة عن بروتوكول لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر والحد من التلوث، وتعد هذة الاتفاقية جزء من الاستراتيجية السعودية قبل شروعها في البدء في مشاريع البحر الأحمر للحد من التلوث والمحافظة على الشعب المرجانية والشواطئ والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.

ونظرا لأهمية السياحة على البحر الأحمر ستعمل كل من السعودية ومصر والأردن على تطوير المنطقة، اذ تعتزم السعودية إنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية في نيوم ما بين مدن ومشاريع سياحية وهي تعمل على إنشاء 50 منتجع على البحر الأحمر وأربع مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر.

إضافة إلى ذلك سيتم تطوير المناطق بين نيوم ومشروع البحر الأحمر، وخلق ثلاث وجهات سياحية أخرى بين جزر وشواطئ تشمل 15 وجهة بحرية ومئات المنتجعات.

وستركز مصر على نقطتي جذب هما شرم الشيخ والغردقة، أما من الجانب الأردني ستركز الأردن على تطوير العقبة ضمن استثمارات أردنية سعودية.

وستعمل السعودية بالتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط خلال فصل الصيف للعمل بعد الصيف في البحر الأحمر، اذ تتفاوض الآن مع أكثر من سبع شركات سياحية لتنشيط الملاحة البحرية في المنطقة.

ووفق الخطط، فالمسافة في النقاط الجاذبة في البحر الأحمر لن تزيد أكثر من ثلاث ساعات، في أجواء ممتازة خلال الشتاء، وضمن الخطط أيضا اجتذاب سوق إبحار اليخوت وإنشاء المارينا المتخصصة في المنتجعات الجديدة في البحر الأحمر.

ويعد "نيوم" مشروعا سعوديا واعدا لمدن المستقبل، أطلقه الأمير محمد بن سلمان، في 24 أكتوبر 2017، ويقع في أقصى شمال غرب السعودية، ويشمل أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية.

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