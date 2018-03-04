ترامب وماي يحملان روسيا مسؤولية مايحدث في الغوطة

أخبار الآن | بريطانيا - (وكالات)

حملت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام السوري وروسيا كامل المسؤولية عن المعاناة الإنسانية الرهيبة التي تشهدها الغوطة الشرقية.

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية إن ماي وترامب بحثا هاتفيا الأزمة في سوريا والوضع الإنساني المرعب في الغوطة الشرقية. وتوافقا على اعتبار ذلك كارثة إنسانية وعلى أن النظام السوري وروسيا، بوصفها الداعم الرئيسي للنظام، يتحملان كامل المسؤولية .

إلى ذلك، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسن روحاني "ممارسة الضغوط الضرورية على النظام السوري لوضع حد للهجمات العشوائية على السكان المحاصرين في الغوطة الشرقية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الحالات الطبية الحرجة".

وشدد ماكرون "على المسؤولية الخاصة التي تقع على عاتق إيران بالنظر الى علاقاتها مع النظام، في تنفيذ الهدنة الإنسانية التي نص عليها القرار 2401 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي"، بحسب البيان.

وبات النظام السوري الأحد يسيطر على أكثر من 25 في المئة من الغوطة الشرقية المحاصرة بعد تقدمه على جبهات عدة في مواجهة الفصائل المعارضة.

ودفع التقدم والقصف الجوي العنيف مئات المدنيين إلى النزوح باتجاه مناطق سيطرة الفصائل المعارضة بعد تقدم قوات النظام، حسبما أفادت فرانس برس.

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