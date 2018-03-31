نتائج شبه رسمية لانتخابات الرئاسة المصرية

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

أظهرت النتائجُ الأولية للإنتخاباتِ الرئاسية المصرية فوزَ الرئيس عبد الفتاح السيسي بأكثر من تسعينَ في المئة من أصواتِ الناخبين، في حينِ حصلَ منافسهُ موسى مصطفى موسى، على نحوِ ثلاثةٍ في المئة. ونال السيسي نحوَ واحدٍ وعشرين مليونا، ونصف المليون صوت.. بينما حصدَ منفاسهُ ما يقاربُ من ستمئةٍ وثمانينَ ألفِ صوت.

كشفت نتائج أولية شبه رسمية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية، يوم الجمعة، عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بأكثر من 90 في المئة من أصوات الناخبين.في المقابل، لم تتجاوز نسبة من صوتوا لمنافس السيسي الوحيد، موسى مصطفى موسى، أكثر من ثلاثة في المئة من الأصوات. وحصد السيسي نحو 21 مليونا ونصف المليون صوت، في حين فاز منافسه بستمائة وثمانين ألف صوت تقريبا.

وأوضحت النتائج الأولية أن اجمالي الأصوات الباطلة بلغ نحو 7 في المئة من إجمالي الأصوات أي أكثر من مليون ونصف المليون صوت، ومساء الاربعاء اقر موسى بخسارته مشيرا الى انه كان يامل في الحصول على 10 بالمئة من الاصوات، لكنه كان يدرك منذ البداية مدى الشعبية العارمة للرئيس عبد الفتاح السيسي..

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