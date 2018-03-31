"ديالى" تعلن صد أكبر هجوم لداعش على إحدى قراها

أخبار الآن | ديالى - العراق (صحف)

أعلنَ مسؤولٌ محلي في محافظة ديالى، عن صدِ أكبرِ هجومٍ نفذهُ مسلحو تنظيم داعش على قريةِ البو مرعي أصغرِ القرى المحررة داخلَ المحافظة، مبينا أن الهجومَ استمرَ اكثر من ساعة بمختلفِ الاسلحة، فيما اشارَ الى ان نساءَ القرية لعبنَ دورا فعالا في اسنادِ رجالها.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم، (60كم شمال ب‍عقوبة) محمد العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "تنظيم داعش شن هجوما شرسا على قرية البو مرعي قرب حاوي العظيم شمالي الناحية في ساعة متاخرة من مساء يوم امس، وهي تمثل اصغر القرى المحررة وتضم 7 منازل سكنية فقط".



واضاف العبيدي، ان “اهالي القرية خاضوا معركة مشرفة مع داعش استمرت اكثر من ساعة”، لافتا الى ان “نساء القرية كان لهن موقف شجاع في اسناد ازواجهن واشقائهن وبعضهن حملن السلاح واطلقن النار للدفاع عن القرية في موقف استثنائي”.



ولفت الى “شراسة الهجوم لم تنفع في كسر ارادة الاهالي”، مشيرا الى ان “الاهالي صمدوا حتى وصول التعزيرات والدعم القتالي”، وبين أن “قرية البو مرعي حققت انتصارا باهرا على داعش رغم كثرة عدد مسلحيه واستخدامهم للقاذفات والاسلحة المتوسطة لكنهم لم يحققوا اي موطئ قدم”، لافتا الى ان “المعركة اعطت زخما معنويا كبيرا لقرى العظيم في مواجهة داعش والانتصار عليه”.



اقرأ أيضا:

عملية عسكرية واسعة في ديالى



