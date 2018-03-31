تسرب 4 ملايين طالب يمني من المدارس بسبب الحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

كشفت إحصائية يمنية حديثة ، عن تسرب ملايين الطلاب خارج الصفوف الدراسية بسبب الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي في البلاد.

أربعة ملايين طالب وطالبة تسربوا خارج الصفوف الدراسية بسبب الأزمة التي تسببت بها ميليشيات الحوثي في اليمن والحرب التي تشنها على الشعب، حسب ما كشفت احصائية يمنية حديثة تم عرضها خلال ندوة علمية أقامتها جامعة سبأ في محافظة مأرب تحت عنوان "واقع التعليم في عهد الحوثي بين التجريف والتجهيل".

ورصدت الاحصائية التي أعدها في ورقة علمية الدكتور عمر ردمان، ما تعرض له قطاع التعليم من جرائم وانتهاكات ارتكبتها ميليشيا الحوثي أهمها تجنيد طلاب المدارس، ونهب مرتبات المعلمين، إضافة إلى تدمير عشرات المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وذكرت، أن الميليشيات تسببت بإغلاق وتدمير نحو ثلاثة آلاف وخمسمئة وثمانية وأربعين مدرسة، إضافة إلى تغيير المنهج التعليمي بمنهج طائفي يكرس الانقسام داخل المجتمع.

كما قامت الميليشيات، بحسب الورقة العلمية، باستبدال المدرسين وتهديد آخرين، والاعتداء على المعلمين الذين يطالبون برواتبهم أو يضربون عن التدريس.

من جانبه استعرض الدكتور أحمد الموساي، في ورقته وضع التعليم العالي في عهد مليشيات الحوثي بين التجريف والتجهيل، ركز فيها على الإجراءات التي قامت بها المليشيات بالجامعات ، والمتمثلة بالتعيينات المخالفة للقانون والتلاعب بالمنح ونهب أموال وزارة التعليم العالي، وتدريس الملازم الحوثية بديلاً عن مادة الثقافة الإسلامية في بعض الكليات.

هذا وتواجه العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين، عدم انتظام جراء اضراب المعلمين والمعلمات احتجاجا على نهب الحوثيين لرواتبهم منذ أكثر من عام، ورفضهم تسليمها.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف "، حذرت في وقت سابق من أنّ توقف رواتب المدرسين يهدّد بحرمان أربعة ملايين ونصف المليون طفل في اليمن من الدراسة، ويعرض ثلاثة عشر ألف مدرسة لخطر الإغلاق الكلي، إضافة إلى تضرر نحو ستة ملايين تلميذ.



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