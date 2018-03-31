ترامب يقرر تجميد تمويل الجهود الأمريكية في سوريا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن الرئيس دونالد ترامب جمد تمويلا بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، كان مخصصا لإعادة الحياة في سوريا.

ويتزامن هذا مع تصريحات للرئيس الأميركي، قال فيها، إن القوات الأميركية ستغادر "قريبا جدا" سوريا. وقال ترامب إن قواته ستغادر "قريبا جدا وتترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر"، مضيفا "سنترك سوريا بعد أن هزمنا داعش 100 بالمائة، وفروا وتقهقروا بشكل كبير. لقد هزمناهم بوتيرة سريعة".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت منذ 3 أشهر، 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، قائلا: "بنينا مدارس وقصفوها، وبنينا منشآت وهم يقصفونها، لكن إذا أردنا أن نبني مدارس في أوهايو أو آيوا، فإننا لا نحصل بسهولة على الأموال.

ونحو ألفي عسكري أمريكي لا يزالون منتشرين في سوريا في إطار تحالف مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد. وتتمركز قوات أمريكية في منبج الواقعة شمال شرقي محافظة حلب في شمال سوريا، وفي التنف جنوب شرقي سوريا.

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