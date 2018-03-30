قوات الشرعية اليمنية تتقدم نحو مدينة الراهدة جنوبي تعز

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

حققت قوات الشرعية اليمنية تقدما جديدا نحو مدينة الراهدة جنوب محافظة تعز بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي، كما أكدت مصادر عسكرية يمنية.

وذكرت المصادر إن القوات المتمركزة في منطقة الشريجة الحدودية بين تعز ولحج تقدمت بعمق كيلو متر واحد نحو جنوب الراهدة في إطار عملية عسكرية بإسناد من قوات التحالف العربي لفك الحصار عن تعز.

ووثقت المصادر مقتل عدد من ميليشيا الحوثي بينهم القائد الميداني لمديرية القبيطة.

وأضافت المصادر أن تقدم القوات الشرعية أجبر الحوثيين على التخفي ونقل عناصرهم من منطقتي زبيد والجراحي خوفا من استهداف أي تعزيزات تصل إلى منطقة الشريجة.

وأصبحت منطقة الشريجة منطقة انطلاق لقوات التحالف العربي والجيش اليمني بإتجاه جنوب تعز، فيما تقع الكثير من مخازن الأسلحة والعتاد والمواقع العسكرية لميليشيا الحوثي في مدينة الراهدة.

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