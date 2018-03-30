قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة أجدابيا الليبية

أخبار الآن | اجدابيا - ليبيا - (وكالات)

قتل وإصيب عدد من الأشخاص في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل البوابة الشرقية لمدينة أجدابيا شرقي ليبيا.

وقال مراسل أخبار الآن، إن الانفجار ادى أيضا إلى انقطاع الإتصالات والإنترنت على المنطقة القريبة من التفجير.

في هذه الأثناء قال مسؤول طبي ليبي إن في تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية، إن العدد مرشح للزيادة بسبب التفجير الذي استهدف عددا من المواطنين.

ويذكر أن القتلى الـ 6 و 14 جريح هم حصيلة أولية في مستشفى أمحمد المقريف في مدينة إجدابيا نتيجة تفجير سيارة مفخخة في البوابة الشرقية.

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