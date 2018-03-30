الصليب الأحمر: الإمارات رائدة الإغاثة الإنسانية في العالم

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أشاد المتحدث الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد أبو عساكر، بدور الإمارات البارز في الإغاثة الإنسانية، مؤكدا أن دولة الإمارات لديها وعي وإدراك بالأزمات التي تعاني منها المنطقة وتعمل على الاستجابة لتلك الأزمات بطرق عصرية ومبتكرة.

ووصف المسؤول الأممي، دولة الإمارات بأنها نموذج رائد في دعم اللاجئين على مستوى العالم.

وقال إن إمارة الشارقة صاحبة دور إنساني رائد على مستوى العالم.. منوها بأن قرينة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي هي المناصرة البارزة للمفوضية في دعم اللاجئين والقضايا الإنسانية في المنطقة.

وأضاف أن مفوضية اللاجئين تفخر بتعيين الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أول مناصرة بارزة للمفوضية على مستوى العالم لولايات ثلاث متتالية تقديرا لدورها في دعم اللاجئين والقضايا الإنسانية في المنطقة.

وأوضح أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقوم بقيادة وتنسيق العمل الدولي الخاص بحماية اللاجئين في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن "الغرض الأساسي من إنشاء المفوضية في عام 1951 كان حماية حقوق ورفاهية الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من بلادهم بسبب الحرب أو الاضطهاد إضافة إلى غيرهم من النازحين".

وأضاف أن "المفوضية تسعى جاهدة لضمان ممارسة كل الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من بلادهم حقهم في طلب اللجوء والحصول على ملاذ آمن في دولة أخرى مع خيار العودة طوعا إلى البلد الأم أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلد ثالث.. فيما تعمل مع شركائها على توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين كالرعاية الصحية والتعليم والمسكن والملبس.

وجدد المتحدث الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تأكيده أن دولة الإمارات لها دور فعال ورائد في مجال الإغاثة الإنسانية منذ عام 1971 وذلك امتداد لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والذي له أيادٍ بيضاء وتاريخ حافل بالعطاء والأعمال الإنسانية.

ومعنا عبر الهاتف من ابوظبي محمد ابو عساكر المتحدث باسم مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين

اقرأ أيضا:

مطار رفيق الحريري يستقبل طائرة الإمارات الأيرباص أي380