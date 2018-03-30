الشرعية اليمنية تتقدم في لحج وتواصل معاركها في صعدة

أخبار الآن | عدن - اليمن - (وكالات)

أعلن الجيش الوطني في اليمن، الجمعة، عن سيطرته على مديرية القبيطة في محافظة لحج.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي تمكنت من تحقيق تقدم جديد شمال محافظة لحج، وتأمين معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي الرابط بين محافظتي الجوف و صعدة.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر عسكرية أن قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي سقطوا، صباح الجمعة، خلال مواجهات دارت لعدة ساعات بين قوات الشرعية والميليشيات بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

مصادر ميدانية أشارت إلى أن مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية و الميليشيا الانقلابية دارت في مناطق متفرقة من مديرية صرواح غرب المحافظة.

وأضافت المصادر أن المواجهات استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسفرت عن قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات.

يأتي ذلك فيما جددت قوات الجيش الوطني، مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية، صباح الجمعة قصفها لمواقع ميليشيات الحوثي على مختلف المحاور في محافظة صعدة شمال اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات مكثفة مواقع وتجمعات وأهداف متحركة للميليشيات في منطقة غافرة بمديرية الظاهر غرب صعدة، وفي منطقة طلان التابعة لمديرية حيدان المجاورة.

وأدى القصف إلى تصاعد أعمدة الدخان واشتعال النيران في بعض المناطق المستهدفة.

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