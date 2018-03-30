الجيش اليمني يحرر مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالرازق الطيب)

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي لليمن. وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، إضافة إلى استهداف تجمعات لميليشيات الحوثي في مزارع تابعة لمديرية التحيتا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

في آخر التطورات الميدانية في اليمن أعلن الجيش الوطني الجمعة، عن سيطرته على مديرية القبيطة في محافظة لحج.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي تمكنت من تحقيق تقدم جديد شمال محافظة لحج، وتأمين معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي الرابط بين محافظتي الجوف و صعدة.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر عسكرية أن قتلى وجرحى من مسلحي ميليشيات الحوثي سقطوا، صباح الجمعة، خلال مواجهات دارت لعدة ساعات بين قوات الشرعية والميليشيات بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

مصادر ميدانية أشارت إلى أن مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية و الميليشيا الانقلابية دارت في مناطق متفرقة من مديرية صرواح غرب المحافظة.

وأضافت المصادر أن المواجهات استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسفرت عن قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي

يأتي ذلك فيما جددت قوات الجيش الوطني، مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية، صباح الجمعة قصفها لمواقع ميليشيات الحوثي على مختلف المحاور في محافظة صعدة شمال اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات مكثفة مواقع وتجمعات وأهداف متحركة للميليشيات في منطقة غافرة بمديرية الظاهر غرب صعدة، وفي منطقة طلان التابعة لمديرية حيدان المجاورة.

معنا من ابو ظبي العميد خالد النسي المحلل العسكري والاستراتيجي

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