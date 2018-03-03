3 جرحى في إطلاق نار على مظاهرة جنوب إدلب



أخبار الآن | إدلب - سوريا (صحف)

جرح ثلاثة مدنيين عقب إطلاق "هيئة تحرير الشام" و"جبهة تحرير سوريا" النار على مظاهرة في مدينة كفرنبل جنوبي ادلب.

وقال ناشطون محليون، إن نحو 500 شخص خرجوا في مظاهرة تطالب بخروج الفصائل من المدينة، حيث انقسمت إلى قسمين، جزء توجه نحو حاجز تحرير الشام غربي المدينة، والآخر توجه نحو حاجز تحرير سوريا شرقيها.

وداهمت "تحرير الشام " قبل يومين، مستشفى مدينة كفرنبل واعتقلت جريحا بحالة خطرة.

وتشهد أرياف حلب وإدلب منذ أيام اشتباكات بين "جبهة تحرير سوريا" و"تحرير الشام" أسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين، إضافة إلى قطع الطرقات وشل الحركة المرورية والتجارية، وسط تقدم للأولى.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمواصلة «هيئة تحرير الشام» هجومها المعاكس لاسترداد عدد من القرى والبلدات التي خسرتها في الأيام القليلة الماضية في ريف حلب الغربي وريف إدلب. وأشار إلى اشتباكات عنيفة شهدتها يوم أمس منطقة كفرحايا ومحاور في منطقة مرعيان، في الريف الجنوبي لإدلب، بين مقاتلي «صقور الشام» ومقاتلي «هيئة تحرير الشام»، إثر هجوم نفذته الأخيرة للسيطرة على المنطقة، لافتاً إلى ارتفاع عدد قتلى الهيئة خلال الاشتباكات المستمرة في 20 فبراير (شباط) الماضي إلى 132 مقابل مقتل 91 من حركة «أحرار الشام» و«نور الدين الزنكي».

وتلقى «المرصد» شريطاً مصوراً قال إنه يُظهر القيادي في «هيئة تحرير الشام»، المدعو أبو اليقظان المصري وهو يخطب في جمع من المقاتلين متوعداً بـ«استمرار القتال حتى تعود الساحة هذه لقتال الكفار»، لافتاً إلى أن «حركة نور الدين الزنكي بعد معركة حلب لم تفتح معركة واحدة، وأرسلت 40 مقاتلاً إلى نقطة رباط واحدة في منطقة سكيك، ومن ثم انسحبوا بعد 10 أيام». وأضاف: «السلاح جاء للجهاد وبقي مخزناَ كله لنحو عام وسيخرج للجهاد، ومضادات ودبابات ومجنزرات ومستودعات «أحرار الشام» باتت تحت سيطرتنا والجهاد في الشام أمانة لا تضيعوها.

وجاء هذا الخطاب بالتزامن مع هجوم معاكس لـ«تحرير الشام» مكّنها من استعادة نحو 25 قرية وبلدة ومنطقة على الأقل بدعم من «الحزب الإسلامي التركستاني» في ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي.

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