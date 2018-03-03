قوات النظام تتقدم في الغوطة الشرقية بعد معارك عنيفة

أخبار الآن | الغوطة الشرقية - سوريا (ا ف ب)

تقدمت قوات النظام السوري في شرقٍ وجنوبِ شرق الغوطة الشرقية في ريف دمشق، إثر معارك عنيفة خاضتها ضد فصائل من المعارضة، في محاولة لفصل مناطق الغوطة عن بعضها.

وكثفت قوات النظام وحلفاؤها هجماتها في الساعات الـ48 الأخيرة وفق المرصد السوري، ما مكنها من السيطرة على قريتي حوش الظواهرة وحوش الزريقية، فضلا عن قاعدتين عسكريتين.

وتتعرض مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية منذ ثلاثة أسابيع لقصف كثيف، تسبب بمقتل أكثر من 630 مدنياً وفق المرصد السوري.

وتزامن التصعيد مع تعزيزات عسكرية لقوات النظام في محيط المنطقة، ما شكل مؤشراً الى نية دمشق شن هجوم بري واسع.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن قوات النظام تمكنت السبت من السيطرة على بلدتي الشيفونية وأوتايا في شرق وجنوب شرق المنطقة المحاصرة، بعدما تعرضتا في الايام الاخيرة لغارات وقصف مدفعي كثيف.

وكانت هذه المناطق تحت سيطرة "جيش الاسلام" أكبر فصائل الغوطة الشرقية.

وقال الناطق باسم جيش الاسلام حمزة بيرقدار في بيان على تطبيق تلغرام إن قوات النظام تتبع "سياسة الأرض المحروقة" مؤكداً انسحاب المقاتلين من نقاطهم في حوش الظواهرة والشيفونية كونها "مكشوفة أمام القصف الهستيري".

ولم يتضح ما اذا كان تكثيف الهجمات بمثابة انطلاق للهجوم البري على الغوطة الشرقية المحاصرة بعد التعزيزات العسكرية التي حشدتها قوات النظام منذ بدء التصعيد.



على جبهة أخرى في شمال سوريا، قتل 36 مقاتلاً على الأقل من القوات السورية الموالية لدمشق جراء غارات تركية استهدفت موقعاً تابعاً لها في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، في حادث هو الثالث من نوعه خلال يومين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

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