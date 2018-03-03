قوات الشرعية تسيطر على جبل الظهر الاستراتيجي في البيضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

تواصل القوات الشرعية اليمنية تقدمها في محافظة البيضاء وسط اليمن، في وقت حققت نقلة نوعية في معركة استعادة صنعاء.

غداة انتزاع الجيش اليمني، جبل الحمراء الاستراتيجي ومواقع أخرى في مديرية ناطع شرق البيضاء وسط اليمن من قبضة الانقلابيين، وسيطرته نارياً على طرق إمدادهم عبر المديرية إلى جبهات أخرى، واصلت قوات الجيش تقدمها الميداني، الجمعة، في المديرية وحررت عدداً من المواقع في منطقة اعشار، وتمركزت فيها عقب معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي التي سقط عدد كبير من مسلحيها بين قتيل وجريح.

وسيطرت قوات النخبة التابعة للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، السبت، على جبل الظهر الاستراتيجي وعدة مواقع أخرى في جبهة ناطع، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التابعة للحوثيين، من المواقع المحررة

وعلى صعيد ميداني اخر وفي تقدم نوعي لافت، انتقلت معارك الجيش اليمني إلى البوابة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء، مع التقدم إلى منطقة هران أولى مديريات أرحب شمال شرق صنعاء والمحاذية لمديرية نهم بوابة صنعاء الشرقية، حيث تمكنت من السيطرة على مواقع حاكمة على الطرق المؤدية إلى محافظة الجوف أرحب، ونهم أرحب.

وتحقق هذه النقلة النوعية دفعة كبيرة للجيش اليمني، المسنود بقوات التحالف العربي، في معركة استعادة العاصمة صنعاء من سيطرة ميليشيات الحوثي، وإنهاء انقلابها، نظرا للموقع والأهمية الاستراتيجية التي تحتلها مديرية أرحب، خاصة وانها تطل جغرافيا على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية.

ومن الناحية الاستراتيجية في المعارك الحالية ضد الميليشيات الانقلابية، فإن التحام الجيش عبر مناطق قبيلتي نهم وأرحب يضيق الخناق على مدينة صنعاء من الشمال الشرقي والشمال، لاسيما أن قبائل أرحب تمتد جغرافيا إلى مشارف مدينة ريدة في محافظة عمران.

ومن أرحب يمكن التحرك غربا إلى محافظة عمران لقطع الطريق الرابط بين صنعاء وصعدة.

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