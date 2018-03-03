ضحايا مدنيين بقصف جوي على الغوطة الشرقية رغم سريان الهدنة

أخبار الآن | ريف دمشق - سوريا - (سمارت نيوز)



قتل خمسة مدنيين وجرح آخرون السبت، بقصف جوي لقوات النظام السوري على غوطة دمشق الشرقية، رغم قرار مجلس الأمن 2401 الداعي لوقف إطلاق نار فوري.

وقال ناشطون محليون، إن أربعة مدنيين قتلوا في حصيلة أولية وجرح آخرون، جراء غارات مكثفة على بلدة المحمدية في منطقة المرج بالغوطة الشرقية.

وأضاف الناشطون، أن طفلة نازحة من حي القابون في دمشق، قتلت نتيجة إلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة على أحياء سكنية في بلدة بيت سوى.

وجرح عدد من المدنيين وأصيب آخرون بحروق ليل الجمعة-السبت، بغارات جوية وقصف بصواريخ تحوي مادة "النابالم" على مدينة دوما وبلدة مسرابا.

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار "2401" في 24 شباط الفائت، والذي يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النارلثلاثين يوما في سوريا وفك الحصار عن الغوطة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والسماح بإجلاء المرضى والمصابين فقط دون قيد أو شرط.​​



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