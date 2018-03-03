التحالف يدمر تعزيزات للحوثيين شمال صعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن (صحف)

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعزيزات للحوثيين، كانت في طريقها الى جبهتي كتاف والبقع شمالي محافظة صعدة.

ونقلت وسائل اعلام عن مصدر عسكري قوله، إن فرق الاستطلاع الميدانية رصدت تحركاتِ عددٍ من المركبات المسلحة التابعة لميليشيات الحوثي، تسلكُ طريقاً صحراويا باتجاه مسلحيها على الجبهات، وتم استهدافها من قبل طائرات تحالف دعم الشرعية.

وأشار المصدر إلى أن تلك التعزيزات كانت تضم مسلحين، ما أسفر عن قتلهم بعد تدمير كافة المركبات.

وعلى صعيد ميداني اخر وفي تقدم نوعي لافت، انتقلت معارك الجيش اليمني إلى البوابة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء، مع التقدم إلى منطقة هران أولى مديريات أرحب شمال شرق صنعاء والمحاذية لمديرية نهم بوابة صنعاء الشرقية، حيث تمكنت من السيطرة على مواقع حاكمة على الطرق المؤدية إلى محافظة الجوف أرحب، ونهم أرحب.

وتحقق هذه النقلة النوعية دفعة كبيرة للجيش اليمني، المسنود بقوات التحالف العربي، في معركة استعادة العاصمة صنعاء من سيطرة ميليشيات الحوثي، وإنهاء انقلابها، نظرا للموقع والأهمية الاستراتيجية التي تحتلها مديرية أرحب، خاصة وانها تطل جغرافيا على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية.

ومن الناحية الاستراتيجية في المعارك الحالية ضد الميليشيات الانقلابية، فإن التحام الجيش عبر مناطق قبيلتي نهم وأرحب يضيق الخناق على مدينة صنعاء من الشمال الشرقي والشمال، لاسيما أن قبائل أرحب تمتد جغرافيا إلى مشارف مدينة ريدة في محافظة عمران.

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