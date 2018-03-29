بدء فرز الأصوات في الإنتخابات الرئاسية المصرية

أخبار الآن| القاهرة - مصر - (وكالات)

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية والتي انطلقت الاثنين الماضي واستمرت لمدة 3 أيام لاختيار رئيس مصر المقبل لمدة 4سنوات مقبلة.

وتنافس في الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قد قررت تمديد عملية التصويت في اليوم الثالث والأخير الأربعاء لمدة ساعة واحدة إضافية حيث انتهي التصويت في العاشرة مساء.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة أن تمديد عملية التصويت لمدة ساعة إضافية، يأتي في ضوء كثافة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع وتوافدهم بصورة كبيرة للغاية رغبة منهم في الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات.

من جانبه أعلن المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أن موعد إعلان النتيجة وتحديد اسم الفائز في الانتخابات سيكون الاثنين المقبل الموافق 2 إبريل، مضيفا أنه طبقا للقانون فإن الهيئة هي المسؤولة فقط عن إعلان النتيجة، ونسب المشاركة.

وقال إن عملية الفرز في اللجان الفرعية بدأت بعد غلق اللجان بدقائق وسيتم رفعها بعد ذلك للجان العامة لتجميعها، مشيرا إلى أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى بشأن وجود خروقات أو معوقات واجهت ممثلى منظمات المجتمع المدني، أو سير العملية الانتخابية أو الناخبين.

وكانت الانتخابات قد انطلقت 16 مارس الماضي للمصريين بالخارج، واستمرت 3 أيضا.

وجرت عمليات التصويت في الخارج في 139 لجنة بـ 124 دولة بالخارج، وذلك في مقر 123 سفارة و16 قنصلية مصرية بإشراف 714 دبلوماسيا مصريا فيما جرت بالداخل في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا من السيدات والشباب وكبار السن وسط احتفالات وأفراح بالعرس الديمقراطي.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات في مصر يبلغ 59 مليونًا، و78 ألفًا، و138 ناخبًا.

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