القبض على مغربي حاول اغتصاب قاصر ووثق جريمته بالفيديو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ألقت قوات الأمن المغربية القبض على الشاب الذي شوهد في مقطع فيديو على الإنترنت، وهو يعتدي جنسيا على فتاة في وضح النهار، وهو ما أثار استياء شديدا في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إنها ألقت القبض على الشاب البالغ من العمر 21 عاما، بتهمة محاولة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في إقليم الرحامنة.

وقالت السلطات إنها تعرفت على هوية الشخص الثالث، وسوف تلقي القبض عليه كجزء من التحقيقات.

وفي مقطع الفيديو الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي، كان المتهم يجلس فوق الفتاة ويضربها وهي تحاول الخلاص منه وتصرخ بعبارة "واش معندكش ختك" (أليس عندك أخت!)، بينما كان هناك شخص ثالث يصور ما يحدث.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية ما حدث بأنه "مشهد من العنف النادر" و"فظيع". في حين وصفته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب، بسيمة الحقاوي، بأنه "بربري".

وفي الشهر الماضي، وبعد سنوات من النقاش والجدل، أقرت البلاد قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة.

ويقول المسؤولون إن هذا القانون يجرم "الأعمال التي تُعتبر شكلا من أشكال المضايقة أو العدوان أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة".

وتقول المنظمات النسائية إن القانون الذي مُرر ليس كافيا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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