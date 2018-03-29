العراق: توقيع ميثاق شرف انتخابي يرفض الخطاب الطائفي والعنف

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)

وقع ممثلون عن القوى السياسية العراقية برعاية الأمم المتحدة على ميثاق شرف انتخابي يرفض أي خطاب طائفي أو عرقي ويؤكد على مواجهة العنف وعدم استخدام الدين أو الرموز الدينية للداعية الانتخابية أو التوظيف السياسي، فيما انسحب ممثلا الجبهة التركمانية والتيار المدني من التوقيع.

ونص الميثاق على ضرورة تحييد الملف الأمني وعدم استخدامه لأغراض انتخابية

"قبل الاقتراع، ودعا في مرحلة ما بعد الانتخابات إلى قبول الأطراف الموقعة عليه التداول السلمي للسلطة وقبول نتائج الانتخابات وانخراط الأطراف بشكل فوري للإعداد لتشكيل حكومة جديدة وفق الدستور".

وخلال مؤتمر صحافي عقب توقيع الميثاق، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش أهمية الالتزام بوثيقة الشرف الانتخابي. وقال إن الأمم المتحدة تشجع على الالتزام الكامل لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية لأنها خطوة حقيقية إلى الأمام لإكمال المسيرة الديمقراطية وإعادة دور العراق في المنطقة وتعزز قيمة الانتصار على داعش، وهي رسالة قوية إلى الشعب العراقي للذهاب إلى الانتخابات.

وأكد الميثاق على احترام المشاعر والمقدسات لكل الأديان والطوائف وعدم استخدام الدين أو الرموز الدينية للداعية الانتخابية أو التوظيف السياسي وبالإمكان الاستفادة من المنابر الدينية لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.

كما شدد الميثاق الذي جاء في ثلاث صفحات على ضرورة تشكيل لجان من ممثلي القوى السياسية والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" وعقد اجتماع مرة في الأسبوع أو كل أسبوعين، مع ترك الباب مفتوحًا لعقد لقاءات مع قادة القوى السياسية في حالات الضرورة.

وجاء توقيع ميثاق الشرف هذا الوثيقة بعد 18 شهرًا من لقاءات سياسية محلية وخارجية في السويد وإيطاليا والنروج وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

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