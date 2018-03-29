إعتقال "والي الموصل ووالي القيارة" بداعش جنوبي المدينة

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

أفادَ مراسل أخبار الآن نقلاً عن مصادرَ أمنية في الموصل بإلقاءِ القبض على ما يُسميان لدى داعش بوالي الموصل، ووالي القيارة، خلال عملياتِ دهم تم تنفيذُها بناءً على معلوماتٍ إستخباراتيةٍ جنوبي المدينة.

المصادر ذاتها أكدت لأخبار الآن أن استخباراتِ الشرطةِ في محافظةِ نينوى، ألقت القبضَ على المدعو ستار الحمدون "والي الموصل" والمدعو ِ جمعة الجحيشي "والي القيارة" أثناءَ اجتماعِهما معاً في قرية "مهانا" التابعة لناحيةِ للقيارة جنوبي الموصل.

يشار الى أن المدعو ستار الحمدون هو شقيق والي الموصل رضوان الحمدون و قد تسلم هذا المنصب لدى داعش بعد مقتل شقيقه خلال عمليات تحرير الموصل من إحتلال التنظيم.

وأوضحت المصادر الأمنية العراقية أن القوات الأمنية ضبطت بحوزتهما أسلحة خفيفة و أعتدة و أوراق إثبات هوية مزورة للتنقل معاً من قرية إلى آخرى.

كما عثرت القوات الأمنية العراقية على معامل للتفخيخ و أنفاق سرية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات تطهير منطقة الحراريات في بيجي شمالي العاصمة بغداد.

وذكر ضباط في القوات العراقية المشتركة أن الكتيبة الهندسية العسكرية بدأت في تطهير أعمدة الضغط العالي في منطقة الحراريات من العبوات الناسفة والألغام , لافتا إلى أن فرق الهندسة عثرت على معامل التفخيخ الخاصة بصنع العبوات الناسفة والألغام فضلا عن أنفاق سرية كان داعش يستخدمها للتنقل في المدينة.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية حررت في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي منطقة الحراريات في بيجى من إحتلال تنظيم داعش الإرهابي.

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