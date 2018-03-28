غضب بالمغرب بعد انتشار تسجيل مصور لمحاولة اغتصاب قاصر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ھز مقطع فیديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الشارع المغربي ،من ھول ما أقدم علیه شاب مغربي وھو يحاول اغتصاب فتاة قاصر بطريقة وحشیة في الطريق العام.

وأظھر المقطع الشاب وھو يحكم قبضته على الفتاة الملقاة على الأرض في الشارع العام، ويحاول تجريدها من ملابسھا بالقوة، فیما وقفُ صديق له يوثق ما يقوم به.

وأثار الفیديو حالة اشمئزاز واسعة في المغرب، ودفع كافة المغربیین للمطالبة بالقبض سريعا على المتورطین.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي التسجيل المصور على نطاق واسع.

وأطلق نشطاء مواقع التواصل هشتاغ #واش_ماعندكش_اختك و #واش_ماعندكش_ختك وأرفقوا تدويناتهم بصورة للشاب المعتدي حيث طالبوا السلطات بإلقاء القبض عليه ومحاكمته على فعله الجرمي.

من جانبها قالت المديرية العامة للأمن الوطني،في بيان لها صدر مساء الثلاثاء، ان الجهات المختصة تباشر تحقيقها بهدف تحديد هوية الشخص الذي ظهر في شريط الفيديو المنشور على شبكة الانترنت، وهو بصدد تعريض فتاة لمحاولة اعتداء جنسي، فضلا عن الكشف عن مكان وتوقيت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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