السفير الأمريكي في بغداد: تدخل إيران يضعف سيادة العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال السفيرُ الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان إن إيران تستعملُ العراقَ ضمنَ مخططاتها لإضعافِ الحكوماتِ غير الصديقةِ لها, مبدياً قلقهُ من التدخلات الإيرانية التي تُضعفُ من السيادةِ العراقية.



وشددَ سيليمان على رفضِ واشنطن لأي تدخلاتٍ خارجية إقليمية ودولية في الشأنِ العراقي , مضيفاً أن على جميعِ الدول المحيطةِ بالعراق والعالم إحترامَ سيادتهِ وعدمَ التدخلِ في شؤونهِ الداخلية, وأن واشنطن لا تود رؤية تورط أي من الجوار بالشؤون العراقية التي يجب التعامل معها من خلال الحكومة العراقية.

و كان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ذكر في تصريحات سابقة له أن إيران تحاول التدخل في الإنتخابات البرلمانية العراقية , و قال إنها تقوم بذلك من خلال ضخ الأموال في الساحة السياسية العراقية.

و أوضح ماتيس في تصريحات صحافية بالقول "لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير بإستخدام المال على الإنتخابات العراقية و أن هذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين و التأثير على الأصوات.

و أضاف ماتيس قائلاً "إنها ليست مبالغ قليلة من المال على ما نعتقد و هذا في رأينا غير مفيد للغاية".



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