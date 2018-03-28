البحرين تقدم شكوى لدى الطيران المدني الدولي ضد انتهاكات قطر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (ب ن ا)

أعلنت مملكة البحرين أنها قدمت شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي ضد انتهاكات المقاتلات القطرية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أمس الثلاثاء، أن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، اتخذت الإجراءات اللازمة وتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي، على ضوء الواقعة التي تم رصدها يوم أمس في حوالي الساعة 14:35 بتوقيت البحرين، حيث قامت مقاتلتان قطريتان تحلقان فوق المياه الدولية ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق على ارتفاع 30 ألف قدم.

وارتفعت المقاتلتان تحت طائرة إماراتية خاصة تحمل النداء A6HMS ونوعها A320 متجهة من الفجيرة لروما؛ مما أدى إلى تدخل المراقبة الجوية بمملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران.

وكانت الطائرة الإماراتية ارتفعت يوم أمس إلى 35 ألف قدم لتفادي المقاتلات القطرية التي دأبت على انتهاك الاتفاقيات الدولية وتعريض حركة الطيران المدني للخطر في المنطقة، حيث إن هذا التصرف غير المسؤول من المقاتلات القطرية هو الثاني تجاه طائرة إماراتية في نفس اليوم.

من جانبه أعلن مجلسُ إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية الثلاثاء إن الإمارات لن تغيرَ مساراتِ رحلاتها المدنية وذلك بعد اقترابِ مقاتليتن قطريتين بصورةٍ خطرة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين.

ووصفت الإمارات الواقعة, بأنها عمل استفزازي وأنها ستقدمُ شكوى لمنظمةِ الطيران المدني الدولي.

وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري لرويترز ردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستغير مسارات الرحلات المدنية ”ليست لدينا خطط في الوقت الراهن“.

ووصفت الإمارات الواقعة،بأنها ”عمل استفزازي“ وقالت إنها أبلغت منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة بالفعل عن واقعتين مشابهتين.

وفي كلمة على هامش مؤتمر في دبي قال المنصوري إن الإمارات ستقدم شكوى جديدة للمنظمة الدولية.

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