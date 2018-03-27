عشرات القتلى من داعش في عمليات أمنية نوعية بالعراق

أخبار الآن | نينوى - العراق (وكالات)

لقي أكثر من عشرين فردا من تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم في عمليتين أمنيتين في العراق.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن 14 فردا من التنظيم الإرهابي لقوا مصرعهم، ودُمرت ثلاث مضافات، خلال عملية أمنية نفذتها قوة عراقية وبمشاركة طائرات الجيش العراقي، مستهدفة موقعًا للتنظيم الإرهابي في منطقة "زور الكنعوص" الواقعة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.

من جهة أخرى، لقي سبعة من عناصر التنظيم الإرهابي مصرعهم، نتيجة عملية عسكرية نوعية نفذتها قوة عراقية مشتركة في منطقة "الحفاير" الواقعة في محيط تلال حمرين شمال شرقي ب‍عقوبة، مركز محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد.

من جهة أخرى حذر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من تكرار ما وصفه بكارثة الانهيار العسكري في البلاد في إشارة إلى التراجع الكبير للقوات العراقية أمام زحف تنظيم داعش في صيف عام 2014.

وقال العبادي، في تصريح على هامش لقائه وفدا من أهالي منطقة المعامل في ضواحي بغداد، التي شهدت احتجاجات واسعة مؤخرًا على سوء الخدمات: "نحن نستغرب نشر انتصارات كاذبة لداعش على قواتنا وعلى حساب أمن الوطن والمواطنين".

وتابع رئيس الوزراء العراقي متسائلا: "لماذا نتحول إلى أدوات بيد داعش بنشر معلومات كاذبة مثل قتل عدد من الجنود في الأنبار؟".

ودعا العبادي إلى "تكاتف جميع العراقيين من أجل منع تكرار كارثة الانهيار العسكري والأمني وسقوط المحافظات"، مؤكداً على "ضرورة تعزيز النصر الذي تحقق بتضحيات العراقيين وشجاعتهم".

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