الإمارات: ليست لدينا خطط لتغيير مسارات رحلاتنا المدنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



أعلن مجلسُ إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية اليوم إن الإمارات لن تغيرَ مساراتِ رحلاتها المدنية وذلك بعد اقترابِ مقاتليتن قطريتين بصورةٍ خطرة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين.

ووصفت الإمارات الواقعة, بأنها عمل استفزازي وأنها ستقدمُ شكوى لمنظمةِ الطيران المدني الدولي.

وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري لرويترز ردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستغير مسارات الرحلات المدنية ”ليست لدينا خطط في الوقت الراهن“.

ووصفت الإمارات الواقعة،بأنها ”عمل استفزازي“ وقالت إنها أبلغت منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة بالفعل عن واقعتين مشابهتين.

وفي كلمة على هامش مؤتمر في دبي قال المنصوري إن الإمارات ستقدم شكوى جديدة للمنظمة الدولية.





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