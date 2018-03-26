واشنطن تدين الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

دانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجمات الصاروخية لميليشيات الحوثي التي تم اعتراضها ليلة أمس بالسعودية.

وأكدت الخارجية الأمريكية دعمها للسعودية في الدفاع عن حدودها.

وكان المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد صرح في وقت سابق، أنه وفي مساء الأحد رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد العقيد المالكي أن ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحداً باتجاه خميس مشيط، وواحداً باتجاه نجران، واثنين باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضها جميعاً وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

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