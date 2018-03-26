العفو الدولية: صواريخ الحوثيين ضد السعودية جريمة حرب

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

قالت منظمة ُ العفو الدولية إن الصواريخَ البالستية، التي أطلقَها المتمردون الحوثيون باتجاه السعودية، محظورة ٌ في القانون الدولي، وقد تشكّل جريمة َ حرب.

وأضافت أن اعتراضَ الصواريخ عبرَ القواتِ الجوية السعودية لا يُعفي الحوثيين من المسؤولية عن هذا العمل المتهور بحسب المنظمة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية قد أعلن يوم أمس الأحد عن رصده لسبعة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، وقد جرى اعتراضها جميعها في أجواء المملكة.

واعتبر بيان للمتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران "يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية".

وأكد بيان التحالف، أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني، وأن ما تقوم به الميليشيا الحوثية "يعد تطورا خطيرا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران".

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